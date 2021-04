Sollevamento pesi, Europei 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) E’ giunto il momento del gran finale agli Europei di Sollevamento pesi 2021, con l’ultima giornata che vedrà in pedana i migliori pesi massimi del Vecchio Continente, che proveranno a trappare non solo le medaglie, ma anche misure valide per il ranking olimpico. Due dunque le gare in programma, iniziando dalle ore 12, quando si svolgerà la competizione dei +87 kg femminili, mentre alle 15 toccherà agli uomini +109 kg, con il georgiano Lasha Talakhadze che darà l’assalto al suo quinto titolo consecutivo. Non ci saranno italiani in pedana nella giornata odierna, ma avremo modo di seguire le finali in diretta televisiva esclusiva sui canali Eurosport, visibili sulla piattaforma Sky, ma anche in streaming su Eurosport Player, disponibili anche per DAZN e ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) E’ giunto il momento del gran finale aglidi, con l’ultima giornata che vedrà in pedana i migliorimassimi del Vecchio Continente, che proveranno a trappare non solo le medaglie, ma anche misure valide per il ranking olimpico. Due dunque le gare in, iniziando dalle ore 12, quando si svolgerà la competizione dei +87 kg femminili, mentre alle 15 toccherà agli uomini +109 kg, con il georgiano Lasha Talakhadze che darà l’assalto al suo quinto titolo consecutivo. Non ci sarannoin pedana nella giornata odierna, ma avremo modo di seguire le finali in diretta televisiva esclusiva sui canali Eurosport, visibili sulla piattaforma Sky, ma anche insu Eurosport Player, disponibili anche per DAZN e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sollevamento pesi Mosca, conduttrice colpita con la sbarra durante le prove di sollevamento dei pesi Alla Mikheeva, conduttrice del primo canale russo, è stata colpita sulla testa con la sbarra durante le riprese del Campionato europeo di sollevamento pesi che si sta svolgendo presso il Palazzo di Irina Viner - Usmanova di ginnastica ritmica a Mosca. Nel video la ragazza s'avvicina ad Alexander Dmitriev, l'arbitro della gara, e gli ...

Margot Robbie a dieta ferrea per diventare Barbie: 'Niente pane e dolci, bevo solo...' ... ma ho capito subito che non ero tanto un fan del sollevamento pesi. Quando non mi preparo per un ruolo, preferisco fare allenamenti che mi piacciono molto, come lezioni di ballo o giocare a tennis ...

Sollevamento pesi, Europei 2021: Daria Akhmedova profeta in patria, quattro medaglie per la Russia Si è svolta quest'oggi la gara dei -87 kg femminili, nell'ambito degli Europei di sollevamento pesi 2021, ultima competizione della giornata odierna, che ha visto le atlete di casa ben comportarsi in ...

