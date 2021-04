(Di domenica 11 aprile 2021) Ilproposto mette in gioco 15e sviluppa 27 cinquine aminima dei 3 punti. Ilè valido dal 12 Aprile 2021 per 10 colpi di gioco Tipo: Condizionato / ridottoselezionati: 15 Pronostico: 1, 5, 6, 7, 8,18,20,24,25,27,29,31,40,41,45: 1 Tre (se estratti 3 di 5selezionati) Colonne sviluppo integrale: 3003 Colonne: 27 1 – 1. 5. 6. 7. 82 – 1. 5.18.20.243 – 1. 5.25.27.294 – 1. 5.31.40.415 – 1. 6.18.25.316 – 1. 6.20.27.407 – 1. 6.24.29.418 – 1. 7.18.27.419 – 1. 7.20.25.4510 – 1. 8.18.29.4011 – 1. 8.24.27.3112 – 5. 6.18.27.4513 – 5. 6.20.25.4114 – 5. 7.18.25.4015 – 5. 7.20.27.3116 – 5. ...

Advertising

GiGi_Lotto : Sistema MillionDay di 15 numeri a garanzia del 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Sistema MillionDay

Il Sussidiario.net

Se la giocata è stata eseguita online si potrà accedere al sito.it ed assistere alla ... mentre la seconda modalità permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia ditra ...... che potrete seguire in diretta su www..it, App Lotto e alla pagina 782 di Mediavideo ... questa modalità permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia ditra Integrale e ...Numeri vincenti Million Day, scopri l’estrazione di oggi, domenica 11 aprile 2021. Riparte la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day.Numeri vincenti Million Day, scopri l’estrazione di oggi, sabato 10 aprile 2021. Riparte la caccia al milione di euro messo in palio dal Million Day.