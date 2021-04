Scoperto dai Carabinieri appartamento deposito di droga (Di domenica 11 aprile 2021) Nel corso dei quotidiani servizi preventivi, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato un romano di 52 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, residente nella zona di Fidene, nel corso di un controllo scattato in via Corinaldo, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi riconducibili ad un appartamento ubicato in uno stabile di proprietà dell’A.T.E.R., attualmente in disuso, al cui interno sono stati trovati 132 gr. di cocaina e una decina di dosi di hashish. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di domenica 11 aprile 2021) Nel corso dei quotidiani servizi preventivi, idella Stazione Roma San Basilio hanno arrestato un romano di 52 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, residente nella zona di Fidene, nel corso di un controllo scattato in via Corinaldo, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi riconducibili ad unubicato in uno stabile di proprietà dell’A.T.E.R., attualmente in disuso, al cui interno sono stati trovati 132 gr. di cocaina e una decina di dosi di hashish. Laè stata sequestrata mentre il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L'articolo proviene da Forze Armate News.

