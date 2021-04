"Scaduto ultimatum Ue ad Astrazeneca su fornitura dosi. Nessuna risposta"

(Di domenica 11 aprile 2021) Il 19 marzo scorso l’Unione europea avrebbe inviato una lettera ad“per la risoluzione del conflitto contrattuale” sulladidi vaccino contro il Covid. Il contratto siglato tra l’azienda anglosvedese e la Commissione Ue prevede chedebba rispondere alla lettera entro venti giorni. Ma finora,l’, non sembra che la missiva sia stata presa in considerazione. Secondo i dettagli forniti dal Corriere della Sera che ha ripreso un’esclusiva del quotidiano economico francese Les Echos, Bruxelles contesta in particolare il mancato rispetto degli obblighi contrattuali per ladellee del principio della “massima diligenza possibile”. Lo stesso commissario Ue, Thierry Breton, a capo della task ...

Nel testo della missiva si ricostruiscono le violazioni La lettera dell'Europa ad AstraZeneca, annunciata il 18 marzo, conteneva un ultimatum che è scaduto tre giorni fa. L'accusa di Bruxelles è ... Per Les Echos e il Corriere, il 19 marzo Bruxelles ha inviato una lettera ad AstraZeneca "per la risoluzione del conflitto contrattuale". Non sembra che la missiva sia stata presa in considerazione ...