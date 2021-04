Roma | Diawara | «Obiettivo Champions Ajax? Come se fossimo 0-0»

(Di domenica 11 aprile 2021) Amadou, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna Amadou, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Mi è piaciuta la solidità difensiva perché non abbiamo preso gol, purtroppo nel primo tempo non siamo riusciti ad uscire palla al piede, complimenti al Bologna. Nel primo tempo non siamo riusciti a giocarevogliamo, ci siamo riusciti nella ripresa. Sicuramente è una vittoria molto importante, ci permette di restare in alto. Giovedì abbiamo fatto una partita molto dura, però siamo molto carichi e vogliamo dare il massimo.? Il campionato è ancora ...

Per scuotere laserve un episodio estemporaneo, che arriva a 1' dall'intervallo: lancio dalle ... Al 55' ci prova anche, che si avventura in una serpentina tra le maglie rossoblù conclusa ...Per scuotere laserve un episodio estemporaneo, che arriva a 1 dall'intervallo: lancio dalle ... Al 55 ci prova anche, che si avventura in una serpentina tra le maglie rossoblù conclusa con ...ROMA (ITALPRESS) – Una Roma ... bravissimo Soumaoro in spaccata a respingere il tiro ravvicinato di Carles Perez. Al 55' ci prova anche Diawara, che si avventura in una serpentina tra le maglie ...Roma-Bologna 1-0. I giallorossi superano per 1 a 0 il Bologna ... con Barrow che serve Soriano che però strozza troppo la conclusione. Quattro minuti dopo Diawara entra in area, ma il suo destro è ...