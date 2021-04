Questura Roma: “Manifestazione ‘Io Apro’ a Montecitorio del 12 aprile non autorizzata” (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – La manifestazione organizzata sui social network dal movimento ‘Io Apro’ e in programma domani, 12 aprile, davanti Montecitorio contro le chiusure delle attività commerciali non è stata autorizzata dalla Questura di Roma. Lo fa sapere la stessa Questura in una nota. Leggi su dire (Di domenica 11 aprile 2021) ROMA – La manifestazione organizzata sui social network dal movimento ‘Io Apro’ e in programma domani, 12 aprile, davanti Montecitorio contro le chiusure delle attività commerciali non è stata autorizzata dalla Questura di Roma. Lo fa sapere la stessa Questura in una nota.

MediasetTgcom24 : Roma, la Questura non autorizza il sit-in 'IoApro' a Montecitorio | Ma gli organizzatori: 'Andremo comunque'… - rtl1025 : ?? La manifestazione lanciata per domani a #Montecitorio a #Roma #IoApro 'non è autorizzata'. Lo comunica la Questur… - paoloabbadir : RT @MediasetTgcom24: Roma, la Questura non autorizza il sit-in 'IoApro' a Montecitorio | Ma gli organizzatori: 'Andremo comunque' #IoApro… - b_1n0 : RT @autocostruttore: Protesta ristoratori domani a Roma non autorizzata da Questura. Piazza già occupata da altra manifestazione. Paura eh… - lorenzhaus : RT @autocostruttore: Protesta ristoratori domani a Roma non autorizzata da Questura. Piazza già occupata da altra manifestazione. Paura eh… -