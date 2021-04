Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego nella classifica ATP? E’ top30 nel ranking con la vittoria a Cagliari! (Di domenica 11 aprile 2021) Lorenzo Sonego completa il suo piccolo capolavoro. Il torinese, dopo aver vinto il titolo dell’ATP di Cagliari nel doppio con l’amico Andrea Vavassori, si porta a casa il successo anche in singolare, regolando in tre set il pericoloso serbo Laslo Djere per 2-6 7-6 (5) 6-4. Una vittoria in rimonta, frutto del grande carattere dell’azzurro, capace di crescere di livello nel corso del match e giocando al meglio nei momenti più importanti, come nel tie-break del secondo parziale. Una vittoria che consente a Sonego di entrare di diritto nella top-30 del ranking ATP, visto da domani sarà n.28 del mondo, guadagnando quindi grazie al percorso in terra sarda sei posizioni (+202 punti). Una scalata frutto di un ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021)completa il suo piccolo capolavoro. Il torinese, dopo aver vinto il titolo dell’di Cagliari nel doppio con l’amico Andrea Vavassori, si porta a casa il successo anche in singolare, regolando in tre set il pericoloso serbo Laslo Djere per 2-6 7-6 (5) 6-4. Unain rimonta, frutto del grande carattere dell’azzurro, capace di crescere di livello nel corso del match e giocando al meglio nei momenti più importanti, come nel tie-break del secondo parziale. Unache consente adi entrare di dirittotop-30 del, visto da domani sarà n.28 del mondo,ndo quindi grazie al percorso in terra sarda sei(+202 punti). Una scalata frutto di un ...

