Profumi delicati e calore nell’ultimo album di Ani DiFranco

(Di domenica 11 aprile 2021) Artista: AniTitolo: Revolutionary Love Voto: ***1/2 Nonostante nella mia vita abbia ascoltato un po’ di tutto, qualcosa mi è evidentemente sfuggito, probabilmente più che per mancanza di tempo, per pregiudizio come nel caso di Aniche ho sempre snobbato. Mi sono sempre risultati indigesti il suo fare un po’ ribelle e il suo approccio quasi punk alla vita oltre che alcune scelte contro il sistema, tra le quali fondare un’etichetta a 20 anni che me la facevano essere più che coraggiosa, presuntuosa. A ciò si aggiunga un’immagine per nulla convenzionale e il fatto di confonderla con altre cantanti simili come Michelle Shocked (mai molto amata). Tutte circostanze che, evidentemente, non hanno facilitato l’approccio Pregiudizi sbagliati ovviamente, perché la sua ventiduesima prova, “Revolutionary Love”, mi piace inaspettatamente, ...