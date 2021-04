"Prende in giro il corpo di un bambino": Calenda denuncia Chiossi (M5s) (Di domenica 11 aprile 2021) Scontro social tra il consigliere comunale M5s Carlo Maria Chiossi e Carlo Calenda, dopo il tweet del pentastellato che ieri ha postato l’immagine con un bambino sovrappeso accompagnata dal commento: “Il giovane Calenda, quello che vorrebbe fare il sindaco senza mollare la poltrona in Europa”. La replica del leader di Azione su Facebook: “Questo signore è consigliere comunale M5s a Roma e pure presidente di Commissione. Usa la foto di un bambino in costume, che non conosce, che espone alla rete Prendendolo in giro sul suo corpo.Io sulla mia pancia scherzo volentieri. Ma usare un bambino in questo modo è da gentaglia priva di scrupoli e morale. Lunedì verrà denunciato. A ottobre dovrà cercarsi un lavoro”. La risposta ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 aprile 2021) Scontro social tra il consigliere comunale M5s Carlo Mariae Carlo, dopo il tweet del pentastellato che ieri ha postato l’immagine con unsovrappeso accompagnata dal commento: “Il giovane, quello che vorrebbe fare il sindaco senza mollare la poltrona in Europa”. La replica del leader di Azione su Facebook: “Questo signore è consigliere comunale M5s a Roma e pure presidente di Commissione. Usa la foto di unin costume, che non conosce, che espone alla retendolo insul suo.Io sulla mia pancia scherzo volentieri. Ma usare unin questo modo è da gentaglia priva di scrupoli e morale. Lunedì verràto. A ottobre dovrà cercarsi un lavoro”. La risposta ...

Advertising

LlLBOYSAN : RT @jungraffy: E come al solito stan twt prende in giro noi italiani solo perché stiamo cercando di educarli e renderli un po' meno ignoran… - paolorm2012 : RT @HuffPostItalia: 'Prende in giro il corpo di un bambino': Calenda denuncia Chiossi (M5s) - SANITHANXX : RT @jungraffy: E come al solito stan twt prende in giro noi italiani solo perché stiamo cercando di educarli e renderli un po' meno ignoran… - intovateez : RT @jungraffy: E come al solito stan twt prende in giro noi italiani solo perché stiamo cercando di educarli e renderli un po' meno ignoran… - jungraffy : E come al solito stan twt prende in giro noi italiani solo perché stiamo cercando di educarli e renderli un po' men… -