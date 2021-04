Poca Roma e tanto turn over. Tre punti fondamentali, in attesa dell’Ajax (Di domenica 11 aprile 2021) La Roma batte un colpo e torna a vincere dopo tre giornate di passi falsi con un punto solo conquistato. Dopo le sconfitte con Parma e Napoli e il pareggio col Sassuolo, la squadra di Fonseca si affida al turn over e alla spensieratezza di giovani e seconde linee per battere un Bologna sciupone e aggressivo. All’Olimpico Borja Mayoral firma la sua quattordicesima stagionale (miglior vice Dzeko, meglio di Kalinic e Schick messi insieme) e timbra il successo giallorosso a pochi giorni dalla vittoria di Amsterdam contro l’Ajax. Tre punti cruciali per una Roma che si riaffaccia nelle parti alte: 54 punti, uno in meno della Lazio (una partita in meno), quattro dell’Atalanta (una partita in meno) e cinque del Napoli. Fonseca cambia sei elementi rispetto alla gara con l’Ajax, dà fiducia al ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Labatte un colpo e torna a vincere dopo tre giornate di passi falsi con un punto solo conquistato. Dopo le sconfitte con Parma e Napoli e il pareggio col Sassuolo, la squadra di Fonseca si affida ale alla spensieratezza di giovani e seconde linee per battere un Bologna sciupone e aggressivo. All’Olimpico Borja Mayoral firma la sua quattordicesima stagionale (miglior vice Dzeko, meglio di Kalinic e Schick messi insieme) e timbra il successo giallorosso a pochi giorni dalla vittoria di Amsterdam contro l’Ajax. Trecruciali per unache si riaffaccia nelle parti alte: 54, uno in meno della Lazio (una partita in meno), quattro dell’Atalanta (una partita in meno) e cinque del Napoli. Fonseca cambia sei elementi rispetto alla gara con l’Ajax, dà fiducia al ...

Ultime Notizie dalla rete : Poca Roma PAGELLE E TABELLINO ROMA - BOLOGNA: Mayoral tiene a galla Fonseca, Soriano inconcludente Barrow 5,5: a volte si specchia un po' troppo, tra un'eccessiva 'morbidezza' e una poca rapidità ... con Mihajlovic che gli urla di tutto per la scelta in area della Roma. 'Punta! Tira!' Dal 60 Sansone ...

Diretta/ Roma Bologna (risultato 1 - 0) streaming video e tv: controllano i giallorossi Skov Olsen serve Palacio che tira con poca convinzione. Bologna sempre in totale controllo della gara, Roma che si è vista poco. Pedro commette fallo su Skov Olsen e si prende il giallo. De Silvestri ...

Poca Roma Pagine Romaniste Roma Bologna LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match Alla Roma basta Borja Mayoral. La grande novità di Fonseca è la ... pessimo ma bisogna ammettere che stavolta nel primo tempo ci ha tenuto a galla” Partita poco spettacolare, in cui i giallorossi sono ...

Bologna, alla Roma basta un gol di Borja Mayoral per battere i rossoblù Palacio e Svanberg ma soprattutto da Soriano e Danilo che a metà primo tempo graziano la Roma due volte in pochi secondi rispettivamente con un tap-in parato sul secondo palo e una conclusione ...

