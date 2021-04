Olimpiadi Tokyo 2020, previsto un hotel per atleti positivi al Covid ma asintomatici (Di domenica 11 aprile 2021) Proseguono i preparativi in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Secondo quanto emerge dalla stampa giapponese, nel piano disposto dagli organizzatori c’è anche la creazione di un hotel nei pressi del villaggio olimpico dedicato a quegli atleti che eventualmente avranno contratto il Covid-19 ma risulteranno essere asintomatici o con pochi sintomi. Se non sarà necessario un ricovero in ospedale, questi potranno alloggiare proprio in queste strutture per la quarantena di dieci giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Proseguono i preparativi in vista delledi. Secondo quanto emerge dalla stampa giapponese, nel piano disposto dagli organizzatori c’è anche la creazione di unnei pressi del villaggio olimpico dedicato a quegliche eventualmente avranno contratto il-19 ma risulteranno essereo con pochi sintomi. Se non sarà necessario un ricovero in ospedale, questi potranno alloggiare proprio in queste strutture per la quarantena di dieci giorni. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Olimpiadi #Tokyo2020, previsto un hotel per eventuali atleti positivi al #Covid e asintomatici - jjksmo0n : Kingdom nuove Olimpiadi 2021 Tokyo - sportli26181512 : Olimpaidi Tokyo, previsto un hotel per atleti asintomatici: La struttura verrà riservata dagli organizzatori delle… - Pamelitanaa : RT @atleticaitalia: #atletica CHE STAFFETTA! ???????? ???? La 4x100 azzurra a Roma in vista delle World Relays (Chorzow, 1-2 maggio) ?? Tor… - GustavoMichele6 : @Resistenza15 @Alessan15258318 @lapalisse6 @MMmarco0 Le autorità giapponesi, a Tokyo, si preparano a rafforzare le… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Dall'Olanda a Tokyo in bici passando per Varese: l'avventura di Kirsten Wielaard ...L'avventura di Kirsten Wielaard dall'Olanda a Tokyo in bici passando per Varese 4 di 6 Sportiva con all'attivo diverse vittorie Kirsten Wielaard sogna di qualificarsi alle olimpiadi di Tokyo , ...

Softball, due maceratesi nella Nazionale in vista di Tokio 2021 Ilaria Cacciamani e Elisa Grifagno Due maceratesi convocate nella nazionale azzurra di softball in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Volano oltreoceano Ilaria Cacciamani e Elisa Grifagno convocate con la Nazionale Italiana di softball, che proseguirà la propria preparazione dopo i raduni a Pescara e nel ...

Olimpiadi Tokyo, previsto un hotel per atleti asintomatici Sky Sport Peccato. Valeria Straneo non ce l’ha fatta. Niente Olimpiadi Peccato. Valeria Straneo non ce l’ha fatta. Non ha fatto il tempo per le Olimpiadi di Tokyo. Avrebbe dovuto fare un tempo entro le 2 ore 29’ e 30”. Ha chiuso invece con 2 ore 30’ e 33”. Lei come gli a ...

Straneo sfiora il minimo per Tokyo AMPUGNANO - Minimo per le Olimpiadi sfiorato da Valeria Straneo alla Tuscany Camp Marathon all'aeroporto di Ampugnano: 2h30'33'', poco più di un minuto sopra 2h29'30'' richiesto per Tokyo. Pioggia, ...

...L'avventura di Kirsten Wielaard dall'Olanda ain bici passando per Varese 4 di 6 Sportiva con all'attivo diverse vittorie Kirsten Wielaard sogna di qualificarsi alledi, ...Ilaria Cacciamani e Elisa Grifagno Due maceratesi convocate nella nazionale azzurra di softball in vista delledi2021. Volano oltreoceano Ilaria Cacciamani e Elisa Grifagno convocate con la Nazionale Italiana di softball, che proseguirà la propria preparazione dopo i raduni a Pescara e nel ...Peccato. Valeria Straneo non ce l’ha fatta. Non ha fatto il tempo per le Olimpiadi di Tokyo. Avrebbe dovuto fare un tempo entro le 2 ore 29’ e 30”. Ha chiuso invece con 2 ore 30’ e 33”. Lei come gli a ...AMPUGNANO - Minimo per le Olimpiadi sfiorato da Valeria Straneo alla Tuscany Camp Marathon all'aeroporto di Ampugnano: 2h30'33'', poco più di un minuto sopra 2h29'30'' richiesto per Tokyo. Pioggia, ...