Niente più vaccini per gli under 60. Priorità agli ottantenni e ai settantenni (Di domenica 11 aprile 2021) Tutto sospeso. Perché ora la campagna vaccinale cambia direzione e non dà più la Priorità ad alcune categoria di lavoratori, ma solamente alle persone vulnerabili e anziane. Quindi personale scolastico, forze dell’ordine e (in alcune regioni), avvocati e i tanti altri che fino a oggi si son potuti vaccinare, si mettano l’anima in pace. Perché il presidente del Consiglio Mario Draghi lo aveva annunciato durante la sua conferenza stampa di giovedì scorso, e ora il generale Figliuolo lo ha ufficializzato: son cambiate le Priorità. Perché l’unica – lo aveva detto il premier – è quella di ridurre i decessi. E quindi – seppure alcune categorie di lavoratori siano a contatto con molta gente – dovranno aspettare: chi ha già ricevuto la prima dose, bene, avrà la seconda. Chi invece era prenotato per i prossimi giorni dovrà attendere. Quanto? Non si sa. Tutto ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Tutto sospeso. Perché ora la campagna vaccinale cambia direzione e non dà più laad alcune categoria di lavoratori, ma solamente alle persone vulnerabili e anziane. Quindi personale scolastico, forze dell’ordine e (in alcune regioni), avvocati e i tanti altri che fino a oggi si son potuti vaccinare, si mettano l’anima in pace. Perché il presidente del Consiglio Mario Draghi lo aveva annunciato durante la sua conferenza stampa di giovedì scorso, e ora il generale Figliuolo lo ha ufficializzato: son cambiate le. Perché l’unica – lo aveva detto il premier – è quella di ridurre i decessi. E quindi – seppure alcune categorie di lavoratori siano a contatto con molta gente – dovranno aspettare: chi ha già ricevuto la prima dose, bene, avrà la seconda. Chi invece era prenotato per i prossimi giorni dovrà attendere. Quanto? Non si sa. Tutto ...

Covid Puglia, da domani vaccino agli over 60 senza prenotazione Attese indicazioni per evitare assalto ai centri vaccinali LEGGI LA CIRCOLARE Niente più prenotazione per gli over 60 nei centri vaccinali pugliesi. A partire da domani, lunedì 12 aprile, chiunque potrà ottenere la somministrazione 'senza alcuna preventiva conferma di adesione ...

