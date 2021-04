Milan-Genoa | Criscito ammonito con la Juventus | era diffidato

Advertising

Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Eurosport_IT : LA JUVENTUS NON SBAGLIA ? Contro il Genoa arriva la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro il Napoli… - Inter_id : ????. ????????????????????. ????????????????. ? Benevento ?? ? Fiorentina ? ? Lazio ?? ? AC Milan ? ? Genoa ?? ? Parma ? ? Atalanta ?? ? T… - Imeon_97 : RT @MatteDj23: Criscito squalificato e zappacosta infortunato. Prossima partita del genoa? Col Milan. Culo inter. - frogghii : RT @Inter_es: Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ? Cagliari… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Genoa

La Juventus si impone per 3 - 1 su un piccoloche non impensierisce mai i padroni di casa, se ... Vittoria anche per il Napoli , che grazie al 2 - 0 in casa della Sampdoria resta in scia di......del, che ieri si era imposto a Parma. Anche la Lazio porta a casa tre punti, confermando che la corsa Champions si prospetta tirata fino all'ultimo. I bianconeri hanno battuto 3 - 1 il, ...Blog Calciomercato.com: 11 aprile 2021, all'Allianz Stadium di Torino si gioca Juventus-Genoa, partita valida per la trentesima giornata di campionato di Serie A. I bianconeri ...A otto giornate dalla fine del campionato si infiamma la corsa in zona Champions, con Lazio, Juventus e Napoli che rispondono alla vittoria di ieri del Milan al Tardini. In attesa delle partite di Rom ...