Mercato Juventus, dalla Spagna confermano: occhi sulla stella del Barça (Di domenica 11 aprile 2021) Mercato Juventus – Fabio Paratici è sempre a lavoro per regalare a Pirlo una rosa ancor più forte e competitiva nella prossima stagione. Di fatto ci era una rivoluzione in casa Juventus, con tantissimi calciatori in bilico. Da Dybala a Ramsey passando addirittura per Ronaldo, nessuno è incedibile. Da qualche tempo è tornato nel mirino dei bianconeri un esterno d’attacco francese: Ousmane Dembelè del Barcellona. Il francese, complici diversi infortuni non è mai esploso definitivamente, ma le sua qualità non si discutono e Pararici lo sa. Mercato Juventus, Paratici su Dembelé Stando alle indiscrezioni trapelate dalla Spagna e raccolte dalla redazione di tuttojuve.com, l’esterno francese non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto con i ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 11 aprile 2021)– Fabio Paratici è sempre a lavoro per regalare a Pirlo una rosa ancor più forte e competitiva nella prossima stagione. Di fatto ci era una rivoluzione in casa, con tantissimi calciatori in bilico. Da Dybala a Ramsey passando addirittura per Ronaldo, nessuno è incedibile. Da qualche tempo è tornato nel mirino dei bianconeri un esterno d’attacco francese: Ousmane Dembelè del Barcellona. Il francese, complici diversi infortuni non è mai esploso definitivamente, ma le sua qualità non si discutono e Pararici lo sa., Paratici su Dembelé Stando alle indiscrezioni trapelatee raccolteredazione di tuttojuve.com, l’esterno francese non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto con i ...

