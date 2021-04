Maurizio Costanzo, su Tommaso Zorzi al Maurizio Costanzo Show “Da quando c’è lui …” (Di domenica 11 aprile 2021) Tommaso Zorzi è il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip 5. Da quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia, sembra che Tommaso Zorzi abbia avuto un successo straordinario tanto da essere approdato subito dopo ha un altro reality. Attualmente è infatti uno degli opinionisti dell’Isola dei famosi 2021 ed è nel cast fisso del Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo innamorato di Tommaso Zorzi Il giornalista che sembra essere “innamorato” dell’influencer, tanto da averlo voluto al suo fianco. In diverse occasioni, infatti, il marito di Maria De Filippi lo ha elogiato e dopo averlo intervistato ... Leggi su baritalianews (Di domenica 11 aprile 2021)è il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip 5. Daè uscito dalla casa più spiata d’Italia, sembra cheabbia avuto un successo straordinario tanto da essere approdato subito dopo ha un altro reality. Attualmente è infatti uno degli opinionisti dell’Isola dei famosi 2021 ed è nel cast fisso delinnamorato diIl giornalista che sembra essere “innamorato” dell’influencer, tanto da averlo voluto al suo fianco. In diverse occasioni, infatti, il marito di Maria De Filippi lo ha elogiato e dopo averlo intervistato ...

