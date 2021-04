Masters Augusta 2021, Xander Schauffele: “Questo è un gran percorso per Matsuyama”. Justin Thomas arrabbiato (Di domenica 11 aprile 2021) C’è chi è rimasto soddisfatto e chi ha dovuto storcere il naso dopo il terzo giro al Masters 2021. Augusta potrebbe avere un nuovo campione nelle prossime ore, e per il giapponese Hideki Matsuyama sarebbe la fine di una lunga, lunghissima rincorsa durata tanti anni e vari piazzamenti nei primi dieci. Il suo terzo giro è stato lodato particolarmente da un po’ tutti quelli che lo seguono in classifica. Così l’americano Xander Schauffele, secondo a quattro colpi di distanza: “Con i ferri è un giocatore incredibile. Questo è un gran percorso per lui. Credo che abbia un gran record qui all’Augusta National, e ovviamente l’ha mostrato Questo pomeriggio“. Schauffele ha ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) C’è chi è rimasto soddisfatto e chi ha dovuto storcere il naso dopo il terzo giro alpotrebbe avere un nuovo campione nelle prossime ore, e per il giapponese Hidekisarebbe la fine di una lunga, lunghissima rincorsa durata tanti anni e vari piazzamenti nei primi dieci. Il suo terzo giro è stato lodato particolarmente da un po’ tutti quelli che lo seguono in classifica. Così l’americano, secondo a quattro colpi di distanza: “Con i ferri è un giocatore incredibile.è unper lui. Credo che abbia unrecord qui all’National, e ovviamente l’ha mostratopomeriggio“.ha ...

