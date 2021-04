Mancini | “Partita fondamentale per la corsa Champions La fascia da capitano un sogno”

(Di domenica 11 aprile 2021) Il difensore edi oggi della Roma, Gianluca, ha parlato a Sky Sport della vittoria dei giallorossi sul Bologna. Queste le sue parole: “E’ stata unamolto complicata. Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, non abbiamo corso però particolari rischi e dopo averla sbloccata ci abbiamo ancora provato per chiudere la gara. Ci portiamo a casa i tre punti e pensiamo diin. Ladiè un’emozione unica, è stato unindossarla, anche pensando a chi ha indossato in passato ladella Roma, ero molto ansioso per la prima da. Ora l’Ajax? L’Europa League è una bellissima competizione, da domani penseremo allapiù importante ...

Commenta per primo Il difensore della Roma Gianlucaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Bologna. 'Nel primo tempo ...portiamo a casa i tre punti e pensiamo di...ROMA - La Roma ritrova il sorriso anche in campionato. Dopo tre giornate di digiuno la squadra di Paulo Fonseca è tornata alla vittoria in Serie A con l'uno a zero contro il Bologna arrivato grazie ...quando Mancini ha mostrato anche le pagine de La Nazione. "Non sono arrabbiato per me, ma per il sistema – ha raccontato l’uomo in tv – . Pensate che alcune settimane fa avevo fissato una partita a ...Questa la partita non era facile per Pedro e Perez, era difficile uscire dalla loro pressione. Non vincevamo le seconde palle ed era difficile andare in profondità". Mancini ha giocato anche oggi, di ...