LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Botta vola ai quarti, eliminate D’Angelo e Smiraglia (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52 Prosegue il tabellone -87 kg maschile con la sfida fra il russo Kirichenko e il cipriota Pilavas. 9.46 Si difende Roberto Botta nel finale! L’azzurro batte 10-8 Divkovic e si qualifica per i quarti di finale dove affronterà il turco Atesli. 9.43 Divkovic non ci sta e prova a riportarsi sotto con due punti che lo portano sul 10-7. 9.42 Un paio di pugni da parte di Botta e il vantaggio comincia a diventare rassicurante: 10-5. 9.41 Altro calcio alla testa per Botta! Risponde però Divkovic con una buona offensiva: 8-5. 9.39 Finisce il secondo round: Botta ha un vantaggio prezioso di due punti su Divkovic. 9.38 Attacca ripetutamente Divkovic e ottiene il punto del 5-3. 9.37 Calcio alla testa per Botta! ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52 Prosegue il tabellone -87 kg maschile con la sfida fra il russo Kirichenko e il cipriota Pilavas. 9.46 Si difende Robertonel finale! L’azzurro batte 10-8 Divkovic e si qualifica per idi finale dove affronterà il turco Atesli. 9.43 Divkovic non ci sta e prova a riportarsi sotto con due punti che lo portano sul 10-7. 9.42 Un paio di pugni da parte die il vantaggio comincia a diventare rassicurante: 10-5. 9.41 Altro calcio alla testa per! Risponde però Divkovic con una buona offensiva: 8-5. 9.39 Finisce il secondo round:ha un vantaggio prezioso di due punti su Divkovic. 9.38 Attacca ripetutamente Divkovic e ottiene il punto del 5-3. 9.37 Calcio alla testa per! ...

