L’attore Giulio Berruti si vaccina, ma sui social è polemica (Di domenica 11 aprile 2021) L’attore, dopo essersi vaccinato, incoraggia i fan a farlo ed è polemica. Ecco cosa è successo L’attore e compagno di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti, ha pubblicato in queste ore la foto sul suo account social mentre si vaccina e incoraggia i fan a farlo: “vaccinatevi senza paura“, scrive a commento della foto. Subito però ne è nata una polemica. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!”, “Ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”, “Come mai sei così giovane e già lo hai potuto fare?“. Domande a cui Giulio Berruti non ha replicato direttamente, ma ci hanno pensato i fan ricordando che lui è ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 aprile 2021), dopo essersito, incoraggia i fan a farlo ed è. Ecco cosa è successoe compagno di Maria Elena Boschi,, ha pubblicato in queste ore la foto sul suo accountmentre sie incoraggia i fan a farlo: “tevi senza paura“, scrive a commento della foto. Subito però ne è nata una. “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel 2000 e mai. Italia è un paese di medici e vecchi!”, “Ma come mai un under 40 non medico o insegnante lo ha potuto fare?”, “Come mai sei così giovane e già lo hai potuto fare?“. Domande a cuinon ha replicato direttamente, ma ci hanno pensato i fan ricordando che lui è ...

MBodano : RT @ilgiornale: La foto della prima iniezione di vaccino ha scatenato le critiche contro Giulio Berruti. L'attore non replica, ma i fan lo… - poetanaif : @VirnaBalanzin @gardenews Giulio Brogi è l'attore protagonista. - pensieronews : L'attore Giulio Berruti nell'occhio del ciclone, ecco il perché. - ilgiornale : La foto della prima iniezione di vaccino ha scatenato le critiche contro Giulio Berruti. L'attore non replica, ma i…

