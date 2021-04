Juventus | cercasi quarta punta | Shomurodov e Kvaratskhelia nella lista di Paratici

(Di domenica 11 aprile 2021) La stagione 2020/2021 non è ancora terminata, ma laguarda già al futuro e per la prossima sessione di calciomercato starebbe pensando all’attaccante del Genoa Eldor. A riportarlo è l’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui i bianconeri avrebbero messo gli occhi sul centravanti uzbeko, che in questo campionato ha collezionato 23 presenze, tre gol e due assist; sulladi Fabio, inoltre, ci sarebbe anche il georgiano Khvichadel Rubin Kazan per ricoprire il ruolo didella rosa. SportFace.

A. A. A. Attaccante cercasi. La Juventus avrebbe dovuto prenderlo già a gennaio, visto che nel ruolo ce ne sono pochi e non sempre integri (vedi Dybala) ma ora non può più rimandare l'acquisto. I bianconeri intendono ... Juventus, cercasi quarta punta: l'uzbeko Eldor Shomurodov e il georgiano Khvicha Kvaratskhelia nella lista di Paratici ...