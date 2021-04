Infermiere smonta dal turno in ospedale e muore nello schianto in auto (Di domenica 11 aprile 2021) Un Infermiere dell'ospedale Veneziale di Isernia ha perso la vita in seguito a un incidente sulla ss 85, nel tratto tra Pozzilli (Isernia) e Venafro (Isernia): il 46enne, originario di Napoli, stava ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) Undell'Veneziale di Isernia ha perso la vita in seguito a un incidente sulla ss 85, nel tratto tra Pozzilli (Isernia) e Venafro (Isernia): il 46enne, originario di Napoli, stava ...

Advertising

Dome689 : Smonta dal turno e si schianta con l'auto: morto infermiere - CorriereQ : Smonta dal turno e si schianta con auto, morto infermiere - UNDMofficial : New post: Incidente Venafro oggi, infermiere smonta da lavoro e muore in auto - occhio_notizie : Infermiere originario di Napoli smonta dal turno e si schianta in auto a Venafro - rebeccalandi88 : Venafro, smonta dal turno in ospedale e si schianta con l'auto: muore infermiere 46enne -