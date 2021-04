Il Re Abdullah e il principe Hamza compaiono insieme in pubblico | la prima volta dopo le accuse di golpe

Advertising

globalistIT : - euronewsit : Re Abdullah di #Giordania: 'La crisi è finita'. Il principe Hamzah, accusato di tentativo di golpe lo scorso sabato… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Re Abdullah di Giordania: 'La crisi è finita' Il principe Hamzah, accusato d… - foliedennui : Mio pezzo oggi su Il Giornale. Giordania, l'audio del principe Hamzeh alla guida delle tribù contro re Abdullah… - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Giordania Il principe #Hamza ha siglato ieri sera un documento in cui afferma di “mettersi nelle mani” del fratellastro… -

Ultime Notizie dalla rete : Abdullah principe

Dopo le accuse di complotto verso ilHamza, quest'ultimo e il Redi Giordania, sono comparsi assieme in pubblico oggi, per la prima volta dopo il tentato golpe. I due hanno preso parte ad una cerimonia per il 100mo ...Come ormai noto in tutto il mondo, il redi Giordania ha fatto sapere di aver sventato un "atto di sedizione" con l'arresto in questi giorni di un exereditario (ilHamzah) e di altre 17 persone. Il re ha definito ...Dopo le accuse di complotto verso il principe Hamza, quest’ultimo e il Re Abdullah di Giordania, sono comparsi assieme in pubblico oggi, per la prima volta dopo il tentato golpe. I due hanno preso ...Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) 'La'. Lo ha detto re Abdullah II di Giordania in un discorso alla tv riferendosi alla vicenda del fratellastro Hamzah, ex principe ereditario. Lo ...