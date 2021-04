Fumo e poi fiamme sul bus. L'autista apre le porte prima dell'incendio. Sul pullman c'erano molti giovani (Di domenica 11 aprile 2021) VERONA - Autobus del trasporto urbano a fuoco a Verona, in via Montorio. L' incendio si è sviluppato alle 18:30 di sabato 10 aprile, sul posto i vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul ... Leggi su leggo (Di domenica 11 aprile 2021) VERONA - Autobus del trasporto urbano a fuoco a Verona, in via Montorio. L'si è sviluppato alle 18:30 di sabato 10 aprile, sul posto i vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul ...

Advertising

ArryArry92 : RT @italiano20s: Io fumo, tu muto ai piedi, lecchi e odori calzini e poi passi ai piedi ?? ???? ????? - giovannitrivel3 : RT @Signorasinasce: @LarudeGertrude Non lo dico per carità ma intanto un mezzo passo si è fatto rispetto a nulla. Se poi è tutta una messin… - Alessbien : @DamnedLigeia Poi a quanto ho capito là parlava più di difetti che di “traumi” in sè, però potrei aver capito male… - Mariolino_22 : Mi sono appena svegliato, adesso bevo il caffè, poi fumo una sigaretta e infine vado in bagno a ?? Che vita meravigliosa! - FAdamoli : @Anterebic20 @sampdoria Ormai ci faccio caso.Ogni volta che Ferrero parla prima di incontrare il Napoli.Poi perdiam… -