-Formula-E | la Fia chiede ai team di migliorare i freni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 11 aprile 2021) Dopo il brutto incidente di Mortara in Arabia Saudita, la Federazione ha imposto alle squadre di ricontrollare tutti i parametri dell’impianto frenante con la possibilità di ovviare ad un eventuale problema utilizzando anche una leva aggiuntiva sul volante. La --E ha sottovalutato questo aspetto ma non può farlo passare inosservato, anche per la salvaguardia dei piloti in gara. Ma ci sono alcune novità sulla questione. Al via a Roma la gara diE: orari e dove vederla --E: cosa è successo in gara? Il pilota della Venturi Racing Edoardo Mortara aveva accusato un guasto al sistema brake-by-wire dopo una prova di partenza in Arabia Saudita finendo in ospedale. Sia la Mercedes che le auto delVenturi Racing non sono state autorizzate a correre nelle qualifiche per precauzione prendendo ...