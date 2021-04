Enrico Brignano, chi è l’ex moglie del comico Bianca Pazzaglia (Di domenica 11 aprile 2021) Bianca Pazzaglia è la ex moglie di Enrico Brignano, la quale ha terminato la relazione con il comico italiano nel 2013 dopo ben 5 anni di matrimonio. Enrico Brignano, chi è la ex moglie Bianca Pazzaglia, oggi fa l’istruttrice di pilates (Instagram)Purtroppo la loro storia d’amore non ha funzionato, ma la donna nonstante tutto è stata molto riservata circa la relazione passata e la sua vita privata. Attualmente non sembra avere nessuna relazione, mentre suo marito ha una relazione con Flora Canto, l’ex partecipante di Uomini e Donne. Nesssuno sa quanti anni abbia l’ex moglie Bianca, la donna vive a Roma dove continua a ... Leggi su ck12 (Di domenica 11 aprile 2021)è la exdi, la quale ha terminato la relazione con ilitaliano nel 2013 dopo ben 5 anni di matrimonio., chi è la ex, oggi fa l’istruttrice di pilates (Instagram)Purtroppo la loro storia d’amore non ha funzionato, ma la donna nonstante tutto è stata molto riservata circa la relazione passata e la sua vita privata. Attualmente non sembra avere nessuna relazione, mentre suo marito ha una relazione con Flora Canto,partecipante di Uomini e Donne. Nesssuno sa quanti anni abbia, la donna vive a Roma dove continua a ...

