Domenica della Divina Misericordia, messa speciale di Papa Francesco insieme a infermieri, detenuti, disabili e migranti (Di domenica 11 aprile 2021) Papa Francesco ha presieduto una messa per la Festa della Divina Misericordia nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. La messa celebrata in forma privata alle ore 10.30 è stata seguita dalla recita del Regina Coeli, guidata da Bergoglio in persona. Durante questa ricorrenza speciale, il Santo Padre ha ospitato alcuni Missionari della Misericordia, in rappresentanza dei più di mille sacerdoti istituiti durante il Giubileo della Misericordia con l’incarico di celebrare la riconciliazione e predicare la Misericordia Divina. A causa della pandemia, la capienza della chiesa è stata ridotta consentendo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021)ha presieduto unaper la Festanella Chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. Lacelebrata in forma privata alle ore 10.30 è stata seguita dalla recita del Regina Coeli, guidata da Bergoglio in persona. Durante questa ricorrenza, il Santo Padre ha ospitato alcuni Missionari, in rappresentanza dei più di mille sacerdoti istituiti durante il Giubileocon l’incarico di celebrare la riconciliazione e predicare la. A causapandemia, la capienzachiesa è stata ridotta consentendo la ...

chetempochefa : Domenica non perdetevi l’importante intervista del Ministro della Salute @robersperanza a #CTCF da @fabfazio. Farem… - antoniospadaro : Da oggi sul @fattoquotidiano ogni settimana il mio commento al #Vangelo della domenica. - vaticannews_it : #11aprile #PapaFrancesco, nella Domenica della #DivinaMisericordia, invita i fedeli a non cedere all’indifferenza,… - MCapisani : RT @antoniospadaro: Da oggi sul @fattoquotidiano ogni settimana il mio commento al #Vangelo della domenica. - Stefy_TSR : @Davide_QV ????????eh si si.... Fai una cosa va là, allunga un paio di tazze da queste bande.... Sai com'è !!! In arr… -