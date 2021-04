Di Maio a Washington | incontrerà la Speaker Nancy Pelosi

(Di domenica 11 aprile 2021) Missione aper il ministro degli Esteri: lunedì e martedì Luigi Disi recherà in visita ufficiale nella capitale americana, doveil segretario di Stato Antony Blinken. Tanti gli appuntamenti segnati in agenda, ma uno spicca più degli altri: l’incontro con ladella Camera dei Rappresentanti. E la partecipazione a un

Roma, 11 apr 12:29 - Sono contento per l'Italia che Disia il primo ministro degli Esteri che va a: è la dimostrazione che siamo tornati saldamente...Gabriele Carrer per https://formiche.net IL SEGRETATIO DI STATO USA blinken E LUIGI DIIl ministro degli Esteri Luigi Disarà lunedì aper incontrare il segretario di Stato americano Antony Blinken. È il primo ministro in assoluto ...Roma, 11 apr 12:29 - (Agenzia Nova) - "Sono contento per l’Italia che Di Maio sia il primo ministro degli Esteri che va a Washington: è la dimostrazione che siamo tornati saldamente filo atlantici e ...Il direttore de "la Repubblica": "L’occasione sono i 160 anni delle relazioni bilaterali" ma anche "tante convergenze sui temi globali" ...