De Laurentiis esalta il Napoli | il messaggio alla squadra di Gattuso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis esalta

Calcio News 24

...Napoli approfondimento La classifica del girone di ritorno Limitandoci alla sola era De(... per l'allenatore del Napoli non c'è "un Ronaldo" che sio da esaltare all'interno dell'...... che lo rilancia in Serie B (2017/2018) cinque anni dopo i tempi della Reggina e nele ... Aurelio Dee il suo Napoli bussano alle porte dell'Empoli. La compagine partenopea si ...Il presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato, tramite il suo profilo Twitter, la vittoria del Napoli sulla Sampdoria: le sue dichiarazioni Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha comment ...Poi ha aggiunto: "Come valuto De Laurentiis? Non dimentico che è partito da lontano ... dovrebbero riuscire a trovare energie per esaltare queste bellissime piazze. Però mi rendo conto che non è bello ...