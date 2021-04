Chi è Simone Liberati: tutto sull’attore romano (Di domenica 11 aprile 2021) Ecco chi è Simone Liberati, attore romano: dalla biografia alla vita privata, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui. Simone Liberati è uno degli attori italiani la cui carriera è maggiormente in ascesa. Dal 2015 in poi, da quando ha recitato nel film Suburra di Stefano Sollima, l’artista romano lo abbiamo iniziato a vedere con sempre maggiore frequenza sia sul grande che sul piccolo schermo: dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su di lui. Simone Liberati: la biografia Simone Liberati è nato a Roma il 27 aprile del 1988 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Toro). E’ cresciuto a Ciampino e, subito dopo aver conseguito il ... Leggi su donnaglamour (Di domenica 11 aprile 2021) Ecco chi è, attore: dalla biografia alla vita privata, eccoquello che c’è da sapere su di lui.è uno degli attori italiani la cui carriera è maggiormente in ascesa. Dal 2015 in poi, da quando ha recitato nel film Suburra di Stefano Sollima, l’artistalo abbiamo iniziato a vedere con sempre maggiore frequenza sia sul grande che sul piccolo schermo: dalla biografia alla vita privata, vediamo oraquello che c’è da sapere su di lui.: la biografiaè nato a Roma il 27 aprile del 1988 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Toro). E’ cresciuto a Ciampino e, subito dopo aver conseguito il ...

