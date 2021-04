Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 11 aprile 2021 (Di domenica 11 aprile 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 11 aprile 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGChe Tempo Che Fa: ospite PelèNuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. ospiti della puntata: il ministro della Salute Roberto Speranza e in esclusiva la leggenda del calcio mondiale Pelé, considerato il più grande calciatore di tutti i tempi e detentore del Guinness World Record ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 11 aprile 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 11su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGCheChe Fa: ospite PelèNuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.della puntata: il ministro della Salute Roberto Speranza e in esclusiva la leggenda del calcio mondiale Pelé, considerato il più grande calciatore di tutti i tempi e detentore del Guinness World Record ...

