Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 11 aprile (Di domenica 11 aprile 2021) Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 11 aprile 2021, di Che tempo che fa? Come sempre stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 11 aprile, su Rai 3: Che tempo Che Fa ospita il ministro della salute Roberto Speranza, il virologo Roberto Bruioni per lo spazio dedicato all’attualità. Grande ospite in esclusiva ... Leggi su tpi (Di domenica 11 aprile 2021) Quali sono glidi oggi, domenica 112021, di Cheche fa? Come sempresaranno tanti glidi Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito glidi Cheche fa in onda, 11, su Rai 3: CheChe Fa ospita il ministro della salute Roberto Speranza, il virologo Roberto Bruioni per lo spazio dedicato all’attualità. Grande ospite in esclusiva ...

Advertising

ilriformista : Il tempo di una vittima innocente vale sei volte meno di una comparsata di Scanzi da 1.500 euro in un programma Rai… - andreadelogu : Quante barre han detto questa sera? Tutta una barra di su una barra di giù. Come stai? Barra Che tempo fa oggi? Ba… - Internazionale : I governi hanno permesso alle grandi aziende tecnologiche di accumulare un potere enorme, che oggi mette in pericol… - AzzoJacopo : Premesso che nelle ultime settimane ha fatto spesso prove horror (capita), posso dire che nel primo tempo non mi è… - ___bookworm : Mi sono rotta i coglioni! Perché poi se mi lamento la stronza cagacazzi pazza esagerata sono io, capito?? Tempo e f… -