Caso Turchia, Caldoro: “Colpe Erdogan? Ci sono errori Ue” (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Forse non è giusto buttare le Colpe solo su Erdogan. I rappresentanti dell’Unione, insieme, avrebbero potuto fare una cosa diversa e avrebbero evitato le ripercussioni di oggi”. Così sui social l’ex Presidente della Campania ed ex Ministro, Stefano Caldoro interviene sul Caso di questi giorni. “Nel cerimoniale di un Paese non aderente alla Ue può valere – dice Caldoro che oggi guida la opposizione di centrodestra in Campania- più Michel rispetto alla Von der Leyen. E se questo avviene solo per rispetto di protocolli istituzionali e non per pregiudizi personali o morali, questi si inaccettabili, non c’è nessuno scandalo”. “Per noi Paesi della Ue – aggiunge -hanno medesima importanza ma per chi non ne fa parte, come la Turchia, è giustificato ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Forse non è giusto buttare lesolo su. I rappresentanti dell’Unione, insieme, avrebbero potuto fare una cosa diversa e avrebbero evitato le ripercussioni di oggi”. Così sui social l’ex Presidente della Campania ed ex Ministro, Stefanointerviene suldi questi giorni. “Nel cerimoniale di un Paese non aderente alla Ue può valere – diceche oggi guida la opposizione di centrodestra in Campania- più Michel rispetto alla Von der Leyen. E se questo avviene solo per rispetto di protocolli istituzionali e non per pregiudizi personali o morali, questi si inaccettabili, non c’è nessuno scandalo”. “Per noi Paesi della Ue – aggiunge -hanno medesima importanza ma per chi non ne fa parte, come la, è giustificato ...

