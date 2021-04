Calenda contro un consigliere M5s | ' Fa body shaming usando la mia foto di bambino sovrappeso'

Advertising

Brapo63 : LA CORSA AL CAMPIDOGLIO #bodyshaming contro bimbo" Ira Calenda contro consigliere M5S che lo deride sui social Ma… - rep_roma : Calenda contro consigliere 5S. 'Fa body shaming contro un bambino'. La replica: 'Non volevo offendere'

Il consigliere comunale del M5s di Roma, Carlo Maria Chiossi, aveva postato l'immagine di un bambino sovrappeso in costume da bagno, accompagnandola con il commento: "il giovane... quello che ......costretto alla rimozione dagli stessi amministratori di Twitter per aver violato le norme... Francesco Giro che in una nota ufficiale ha espresso ' piena solidarietà a', definendo ' ...Uno scontro partito sui social e ripreso da Carlo Calenda per difendersi. Il consigliere comunale del M5s di Roma, Carlo Maria Chiossi, aveva postato l'immagine di un bambino sovrappeso in costume da ...E la didascalia: "Il giovane Calenda... quello che vorrebbe fare il sindaco senza mollare la poltrona in Europa". E' polemica per l'immagine usata da un consigliere comunale del M5s di Roma, Carlo ...