Buffet, musica e palloncini: stop alla festa di compleanno fuorilegge a Napoli (Di domenica 11 aprile 2021) Stanotte gli agenti dell?Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nardones (Quartieri... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 aprile 2021) Stanotte gli agenti dell?Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Nardones (Quartieri...

Advertising

OpenNapoli : RT @mattinodinapoli: Buffet, musica dance e palloncini: stop alla festa di compleanno fuorilegge a Napoli - mattinodinapoli : Buffet, musica dance e palloncini: stop alla festa di compleanno fuorilegge a Napoli - MENUETTOit : #Food e #Music: Covid a Roma, in 33 al Galoppatoio tra musica, buffet e zero distanziamenti: maxi-multa da oltre ... - notizieroma : RT @ultimenotizie: Scoperto e interrotto un party in piena regola, con buffet e musica al centro ippico di #Roma in via del Galoppatoio: i… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Scoperto e interrotto un party in piena regola, con buffet e musica al centro ippico di #Roma in via del Galoppatoio: i… -