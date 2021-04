Atalanta, Gasperini: “Hanno vinto tutte, mancavamo solo noi. Ora inizia una settimana molto calda” (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita giocata dai suoi contro la Fiorentina. Queste le sue parole:"Era un passaggio difficile, oggi avevano vinto tutte e mancavamo solo noi. Ad un certo punto abbiamo rischiato di non vincere, abbiamo fatto 3 passi fondamentali. La giornata è passata e la classifica è rimasta la stessa, ora ci sarà una settimana molto calda. Zapata mi ha detto che doveva fare 5 gol, io comunque sono soddisfatto, la Fiorentina ha giocato con grande ardore, da parte loro c'era molto nervosismo. Noi siamo stati bravi a vincere dopo esser stati raggiunti. Il cambio modulo è legato alla rosa e all'avversario; vedrete che giocheremo presto come prima. ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) Il tecnico dell'Gian Pieroha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita giocata dai suoi contro la Fiorentina. Queste le sue parole:"Era un passaggio difficile, oggi avevanonoi. Ad un certo punto abbiamo rischiato di non vincere, abbiamo fatto 3 passi fondamentali. La giornata è passata e la classifica è rimasta la stessa, ora ci sarà una. Zapata mi ha detto che doveva fare 5 gol, io comunque sono soddisfatto, la Fiorentina ha giocato con grande ardore, da parte loro c'eranervosismo. Noi siamo stati bravi a vincere dopo esser stati raggiunti. Il cambio modulo è legato alla rosa e all'avversario; vedrete che giocheremo presto come prima. ...

