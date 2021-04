Antonio, Infermiere: “noi del 118 trattati come operatori di serie B, altro che competenze avanzate”. (Di domenica 11 aprile 2021) La lettera di Antonio C., Infermiere del Servizio 118, riapre la discussione sulle competenze infermieristiche: “noi trattati come operatori di serie B dai Medici e dai colleghi del Pronto Soccorso”. Egr. Direttore di AssoCareNews.it, con la presente vorrei ricordare a voi giornalisti sanitari che noi Infermieri del Servizio 118 continuiamo ad essere Infermieri di serie B, bistrattati dalle famiglie degli Assistiti, dai Medici e dagli stessi colleghi del Pronto Soccorso. Abbiamo raggiunto livelli di competenza avanzata, vero, da anni siamo il punto di riferimento nell’assistenza territoriale, ma è pur vero che siamo sottopagati, sfruttati fino all’osso e addirittura denigrati. E’ dell’altro giorno, poi, la notizia ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) La lettera diC.,del Servizio 118, riapre la discussione sulleinfermieristiche: “noidiB dai Medici e dai colleghi del Pronto Soccorso”. Egr. Direttore di AssoCareNews.it, con la presente vorrei ricordare a voi giornalisti sanitari che noi Infermieri del Servizio 118 continuiamo ad essere Infermieri diB, bisdalle famiglie degli Assistiti, dai Medici e dagli stessi colleghi del Pronto Soccorso. Abbiamo raggiunto livelli di competenza avanzata, vero, da anni siamo il punto di riferimento nell’assistenza territoriale, ma è pur vero che siamo sottopagati, sfruttati fino all’osso e addirittura denigrati. E’ dell’giorno, poi, la notizia ...

