Amici | Carolyn Smith al veleno | interviene a muso duro e dice …

Leggi su baritalianews

(Di domenica 11 aprile 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata die, come al solito, il successo è stato strepitoso. Non sono mancate le liti, le discussioni, le provocazioni ma anche lo spettacolo bellissimo e accattivante. La vittoria di Martina crea malumori Ieri, forse un po’ inaspettatamente, ha vinto la sfida di ballo Martina e la maestra di danza Alessandra Celentano non è stata affatto contenta, come è facilmente imaginabile. Martina si è sfidata con Serena e ha vinto. La coreografia era un ballo latino americano e Martina ne è uscita vincitricecritica la vittoria di Martina Sulla vittoria di Martina e sulla sua non condivisibilità si è espressa anche un’altra insegnante di danza stimatissima nel mondo della televisione, che ha un ruolo di primissimo piano in un altro programma di grandissimo successo che ...