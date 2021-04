Amici 2021, Carolyn Smith critica duramente Martina Miliddi: “Errori tecnici e fuori ritmo” (Di domenica 11 aprile 2021) La giudice di Ballando è intervenuta per esprimere il suo parere sulle performance di Martina Miliddi ad Amici 2021: ecco le sue parole Durante la puntata di sabato 10 aprile di Amici 2021, le ballerine Martina e Serena hanno affrontato una sfida su un pezzo in latino americano. La prima è più vantaggiata rispetto alla seconda, poiché studia quel genere di danza da ben 16 anni. Nonostante ciò, il pubblico telespettatore ha trovato molto più brava la Marchese rispetto alla Miliddi. Stesso è stato espresso da Carolyn Smith, giudice di Ballando con le stelle, che ha fatto il suo intervento su Instagram sotto ad un post. “Non voglio offendere per nessuno motivo, ma qui abbiamo una che ha studiato tanti anni i ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 11 aprile 2021) La giudice di Ballando è intervenuta per esprimere il suo parere sulle performance diad: ecco le sue parole Durante la puntata di sabato 10 aprile di, le ballerinee Serena hanno affrontato una sfida su un pezzo in latino americano. La prima è più vantaggiata rispetto alla seconda, poiché studia quel genere di danza da ben 16 anni. Nonostante ciò, il pubblico telespettatore ha trovato molto più brava la Marchese rispetto alla. Stesso è stato espresso da, giudice di Ballando con le stelle, che ha fatto il suo intervento su Instagram sotto ad un post. “Non voglio offendere per nessuno motivo, ma qui abbiamo una che ha studiato tanti anni i ...

Advertising

LaStampa : Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore - VittorioSgarbi : Il PD nel Lazio sistema gli amici. - repubblica : Arrestato il sindaco di Opera: mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici e appalti truccati - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore - ilmagoditwit : RT @ImolaOggi: Ciro Grillo, gli amici negano la violenza sessuale di gruppo - nonostante foto e video -