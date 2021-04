A rischio crollo il tetto della mensa scolastica | i lavori del Comune nella bufera | ' Servono più fondi'

(Di domenica 11 aprile 2021) PORTO SANT'ELPIDIO - Ailalla Rodari di via Pesaro, ilinterviene ma sempre troppo tardi, almeno per Fratelli d'Italia. I consiglieri Giorgio ...

Advertising

Agricolae1 : Crollo #venditealimentari, @Filiera_Italia : “ Subito ristori alle categorie più colpite o rischio dramma sociale” - wienersoldixr : @starkxstan_ anche se in realtà sto andando a dormire perchè rischio di avere l'ennesimo crollo di oggi HHAAJSSH - Donatel09064683 : RT @AnselmoProde: @LAVonlus @_Perla_Nera_ @CrueltyFreeIntl Voglio sperare che sia scattata denuncia, chiusura e sequestro, condanna. Se cos… - PeriferiamoNews : Allarme al Quadrivio di Secondigliano, palo a rischio crollo: «Si intervenga subito» - AnselmoProde : @LAVonlus @_Perla_Nera_ @CrueltyFreeIntl Voglio sperare che sia scattata denuncia, chiusura e sequestro, condanna.… -

Ultime Notizie dalla rete : rischio crollo

il Dolomiti

PORTO SANT'ELPIDIO - Ail tetto della mensa scolastica alla Rodari di via Pesaro, il Comune interviene ma sempre troppo tardi, almeno per Fratelli d'Italia. I consiglieri Giorgio Marcotulli e Andrea ...Leggi notizie correlate ? Zona Rossa a Palermo: ecco le 21 regole da rispettare ? Covid19,...zona rossa "Quello che mi preoccupa è la Sicilia " ha detto ieri Musumeci - quello che ...PORTO SANT’ELPIDIO - A rischio crollo il tetto della mensa scolastica alla Rodari di via Pesaro, il Comune interviene ma sempre troppo tardi, almeno per Fratelli d’Italia. I consiglieri Giorgio ...Più che chiedere rassicurazioni dovremmo essere noi, come società civile, a segnalare che l’accucciamento nella paura non porta da nessuna parte ...