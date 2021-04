Windows XP. un video mostra la collina dello sfondo ‘Bliss’ come è oggi – VideoVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 10 aprile 2021) Un video YouTube mostra come è diventata la celebre collina che ha fatto da sfondo a Windows XP nel 2021: il wallpaper Bliss non ha fatto una bella fine.. Un video YouTube realizzato da Andrew Levitt ha voluto indagare su quello che in molti, forse in maniera poco convinta, si sono chiesti almeno una volta: dove è stata fatta la foto della collina che per lunghi anni ha fatto da sfondo a Windows XP? Ma soprattutto: che fine ha fatto? È sempre così perfetta? In questo video lo Youtuber ci mostra che il wallpaper ‘Bliss’ nel 2021 non ha fatto … video giochi L'articolo Windows XP. un video mostra la ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 aprile 2021) UnYouTubeè diventata la celebreche ha fatto daXP nel 2021: il wallpaper Bliss non ha fatto una bella fine.. UnYouTube realizzato da Andrew Levitt ha voluto indagare su quello che in molti, forse in maniera poco convinta, si sono chiesti almeno una volta: dove è stata fatta la foto dellache per lunghi anni ha fatto daXP? Ma soprattutto: che fine ha fatto? È sempre così perfetta? In questolo Youtuber ciche il wallpapernel 2021 non ha fatto …giochi L'articoloXP. unla ...

Advertising

ShinmenTakez01 : RT @midarikay: @weaast ve se video se tu usa windows - smanetta : VidClipper | applicazione #Windows per creare e modificare #Video partendo da modelli - blackeyes972 : Awesome Wallpaper ti consente di visualizzare immagini e video sullo sfondo del desktop AwesomeWallpaper per Windo… - blackeyes972 : Come convertire i video utilizzando VLC Media Player su Windows 10 VLC Media Player è uno dei migliori lettori mul… - midarikay : @weaast ve se video se tu usa windows -