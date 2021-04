Verissimo oggi, ospiti del 10 aprile 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) oggi, sabato 10 aprile 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin. Verissimo 10 aprile 2021, gli ospiti Silvia Toffanin intervisterà il duo comico formato da Pio e Amedeo, dal 16 aprile in prima serata su Canale5 con lo show Felicissima sera. Arriveranno poi in studio la modella Alice Campello con il compagno, il calciatore spagnolo Alvaro Morata. Saranno ospiti Raoul Bova e Serena Autieri, protagonisti della nuova fiction Buongiorno mamma, prossimamente su Canale5. Poi i tre giudici di Amici: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, inoltre ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 10 aprile 2021), sabato 10, alle 16.00, tornerà in ondasu Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare glisarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.10, gliSilvia Toffanin intervisterà il duo comico formato da Pio e Amedeo, dal 16in prima serata su Canale5 con lo show Felicissima sera. Arriveranno poi in studio la modella Alice Campello con il compagno, il calciatore spagnolo Alvaro Morata. SarannoRaoul Bova e Serena Autieri, protagonisti della nuova fiction Buongiorno mamma, prossimamente su Canale5. Poi i tre giudici di Amici: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, inoltre ...

