“Vergognosi”. Amici 20, esplode la protesta contro i giudici. Tutto a poco dalla nuova puntata del Serale (Di sabato 10 aprile 2021) Nella serata del 10 aprile andrà in onda una nuova puntata del Serale di ‘Amici 20’. Come ormai sapete da diverse settimane, l’appuntamento non è in diretta ma è stato registrato nei giorni scorsi. Quindi, sono usciti i primi spoiler su ciò che accadrà. Pare che non ci sarà la doppia eliminazione, come avvenuto finora, ma la scuola sarà abbandonata per sempre soltanto da un allievo. E sono anche usciti i nomi dei due talenti che dovranno sfidarsi per restare nel programma di Maria De Filippi. La sfida finale sarà tra Tancredi ed Enula e l’eliminazione sarà comunicata dalla padrona di casa nella casetta. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che sia stata la giovane ad essere eliminata e avrebbe salutato gli altri compagni tra le lacrime. Intanto, però, sta succedendo di Tutto nei ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Nella serata del 10 aprile andrà in onda unadeldi ‘20’. Come ormai sapete da diverse settimane, l’appuntamento non è in diretta ma è stato registrato nei giorni scorsi. Quindi, sono usciti i primi spoiler su ciò che accadrà. Pare che non ci sarà la doppia eliminazione, come avvenuto finora, ma la scuola sarà abbandonata per sempre soltanto da un allievo. E sono anche usciti i nomi dei due talenti che dovranno sfidarsi per restare nel programma di Maria De Filippi. La sfida finale sarà tra Tancredi ed Enula e l’eliminazione sarà comunicatapadrona di casa nella casetta. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che sia stata la giovane ad essere eliminata e avrebbe salutato gli altri compagni tra le lacrime. Intanto, però, sta succedendo dinei ...

