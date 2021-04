Vaccino, l’ordinanza di Figliuolo conferma: “Priorità ad over 80 e fragili” (Di sabato 10 aprile 2021) Una nuova ordinanza del commissario straordinario Figliuolo conferma la Priorità per anziani e persone fragili per quanto riguarda il Vaccino: le novità. Accelerano le vaccinazioni in Italia dopo il sorpasso in somministrazioni giornaliere di Francia e Germania. Infatti nella giornata di ieri, come riporta il bollettino, sono state somministrate 438.253 dosi, record per il paese L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Una nuova ordinanza del commissario straordinariolaper anziani e personeper quanto riguarda il: le novità. Accelerano le vaccinazioni in Italia dopo il sorpasso in somministrazioni giornaliere di Francia e Germania. Infatti nella giornata di ieri, come riporta il bollettino, sono state somministrate 438.253 dosi, record per il paese L'articolo proviene da Inews.it.

