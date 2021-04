UFC, Marvin Vettori batte Kevin Holland: “Ora voglio Adesanya” (Di domenica 11 aprile 2021) Marvin Vettori ha conquistato la quinta vittoria consecutiva in UFC, battendo Kevin Holland nel main event di Las Vegas. Un successo ai punti con una prestazione di grande intelligenza tattica, senza cadere nelle provocazioni dell’avversario che parte con il piede giusto e sembra poter mettere in difficoltà “The Italian Dream”. A partire dal secondo round però Vettori inizia a dominare il match con la sua tattica odierna, ovvero tenere Holland a terra controllando il match per sfruttare la netta superiorità nel grappling. Alla fine dei cinque round il punteggio di 50-44 in favore di Vettori è emblema di una netta superiorità. Importanti le parole dell’italiano al termine della contesa, quando è arrivata la tanto attesa dichiarazione di sfida al ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021)ha conquistato la quinta vittoria consecutiva in UFC,ndonel main event di Las Vegas. Un successo ai punti con una prestazione di grande intelligenza tattica, senza cadere nelle provocazioni dell’avversario che parte con il piede giusto e sembra poter mettere in difficoltà “The Italian Dream”. A partire dal secondo round peròinizia a dominare il match con la sua tattica odierna, ovvero tenerea terra controllando il match per sfruttare la netta superiorità nel grappling. Alla fine dei cinque round il punteggio di 50-44 in favore diè emblema di una netta superiorità. Importanti le parole dell’italiano al termine della contesa, quando è arrivata la tanto attesa dichiarazione di sfida al ...

