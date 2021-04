Udinese Torino 0-0 LIVE | iniziata la ripresa alla Dacia Arena

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 aprile 2021)”, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacasi affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone, primo possesso per il Toro. 3? Moduli quasi speculari per le due squadre; fondamentali le posizioni di Pereyra e Verdi tra le linee. 5? De Paul a terra Contrasto con Rincon, il capitano friulano resta a terra. Nulla di grave, può ...