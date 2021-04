Udinese, De Paul: «Rigore? Doveri mi ha parlato» (Di sabato 10 aprile 2021) Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Torino Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Torino. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Vince chi segna, noi abbiamo provato ma non siamo stati bravi negli ultimi metri. Poi c’è stato un episodio che ci ha lasciati senza punti, ma siamo abituati a pedalare e a fare punti quando ce n’è bisogno. Andiamo a casa con amarezza ma tranquilli per la prestazione». Rigore – «Doveri mi ha detto che il Rigore non c’era. Non possiamo guardare solo gli episodi, però, altrimenti non si cresce». RUOLO – «Io mi trovo bene in questa posizione, poi non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Rodrigo De, centrocampista dell’, haai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Torino Rodrigo De, centrocampista dell’, haai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il Torino. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «Vince chi segna, noi abbiamo provato ma non siamo stati bravi negli ultimi metri. Poi c’è stato un episodio che ci ha lasciati senza punti, ma siamo abituati a pedalare e a fare punti quando ce n’è bisogno. Andiamo a casa con amarezza ma tranquilli per la prestazione».– «mi ha detto che ilnon c’era. Non possiamo guardare solo gli episodi, però, altrimenti non si cresce». RUOLO – «Io mi trovo bene in questa posizione, poi non ...

