Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, il duo è tornato: la foto e l’annuncio che i fan aspettavano (Di sabato 10 aprile 2021) Reunion per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, che finalmente si mostrano insieme con alcune foto, attesissime dai fan, sui rispettivi profili Instagram. Non è la prima volta che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si vedono dopo la fine del reality, ma l’incontro ha fatto subito il giro dei social ed è diventato virale presso i fan del duo Zorzi-Oppini, che hanno adorato la bellissima amicizia nata nella Casa. “Habemus fotom”, ha scritto Oppini a margine dell’immagine, mentre Zorzi invece ha corredato la foto con un cuore e la dedica al fandom: “A grande richiesta”. Oppini e Zorzi canteranno al Maurizio Costanzo Show Come si nota dalle Instagram Stories, ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Reunion per, che finalmente si mostrano insieme con alcune, attesissime dai fan, sui rispettivi profili Instagram. Non è la prima volta che i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si vedono dopo la fine del reality, ma l’incontro ha fatto subito il giro dei social ed è diventato virale presso i fan del duo, che hanno adorato la bellissima amicizia nata nella Casa. “Habemusm”, ha scrittoa margine dell’immagine, mentreinvece ha corredato lacon un cuore e la dedica al fandom: “A grande richiesta”.canteranno al Maurizio Costanzo Show Come si nota dalle Instagram Stories, ...

Advertising

TvTalk_Rai : Della tv italiana cambierei il disgusto. Bisogna tornare a fare una televisione che rida insieme alle persone e non… - TvTalk_Rai : La pandemia, con i ragazzi costretti a casa, ha cambiato il pubblico televisivo e il successo di un personaggio com… - TvTalk_Rai : Adesso è il momento di farmi le ossa, della gavetta, ma non esistendo una scuola di televisione, la impari per forz… - sibyla83955319 : @Daniela40948180 @monicapelleg @tommaso_zorzi @Parpiglia Sono d'accordo anche io con questo. Tuttavia giudicare una… - martacerritelli : RT @Adele71514809: E poi loro....mi piacerà vedervi cantare insieme ..si preannuncia una bella settimana di appuntamenti da non perdere.? O… -