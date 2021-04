Tom Cruise | Non usare stunt ripaga in divertimento le numerose ossa rotte

(Di sabato 10 aprile 2021) Secondo Tom, nondurante le riprese cinematografiche può essere pericoloso mainleTomha un rapporto difficoltoso con gli. Nel corso della sua carriera, infatti, l'attore si è affermato come un amante della fisicità nei suoi film a dispetto della pericolosità di determinate scene. Noto per aver recitato in sequenze assai rischiose,ha rivelato che ilhato le. In occasione di una puntata di The Graham Norton Show, Tomha parlato dei suoi trascorsi e, in modo particolare, si è ...

Sono una decina le pellicole incriminate e tra queste figurano ben tre film conprotagonista. Uscire al cinema sta diventando una vera 'Mission impossibile', e proprio per restare nel mood ...T op Gun: Maverick , l'attesissimo sequel del grande classico del 1986 con, non uscirà il 2 luglio come precedentemente annunciato da Paramount, bensì il 19 novembre 2021, in piena stagione autunnale. Paramount ha deciso di far slittare l'uscita per ragioni di ...In occasione di una puntata di The Graham Norton Show, Tom Cruise ha parlato dei suoi trascorsi e, in modo particolare, si è soffermato sulla sua tendenza a recitare senza stunt. Noto per ...Mission Impossible 7 e 8 e Top Gun Maverick rinviati, le nuove date d'uscita dei prossimi film con Tom Cruise.