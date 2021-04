Spezia – Crotone | le dichiarazioni prepartita degli allenatori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 aprile 2021) Alla vigilia della sfida salvezza tra, valida per la XXX giornata di Serie A, i duehanno parlato nella conferenza. L’allenatore dei bianconeri Italiano ha parlato, oltre che delle insidie che nasconde, anche della situazione della squadra: “? E’ una partita che è importante per noi per dare un segnale importante alla classifica, per cercare di tornare a far punti. E’ una partita molto importante per entrambe le squadre, decisiva per il nostro destino. Non possiamo sottovalutare nessuno. Dobbiamo maturare nel capire alcuni momenti precisi. Percepire le situazioni favorevoli e stare attenti a qualsiasi situazione di pericolo, poichè le partite sono sempre meno e i punti sono importanti” “La ...