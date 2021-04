Serie C, Fella fa volare l’Avellino: vittoria di misura sul Bari e secondo posto blindato (Di sabato 10 aprile 2021) Alle 17.30 era in programma Avellino-Bari, match valido per la 35a giornata di Serie C. Decisivo il gol di Fella all’83’, che permette all’Avellino di blindare il secondo posto nel girone C, allontanando i galletti, adesso a -7. Foto: alfredopedulla.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Alle 17.30 era in programma Avellino-, match valido per la 35a giornata diC. Decisivo il gol diall’83’, che permette aldi blindare ilnel girone C, allontanando i galletti, adesso a -7. Foto: alfredopedulla.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

